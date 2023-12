Jessica Bueno deja en el aire su historia de amor con Pablo Márques tras su salida de GH VIP

MADRID, 4 Dic. (CHANCE) -

En medio de si sigue o no con su historia de amor con Pablo Marqués, Jessica Bueno ha vuelto al plató de 'Gran Hermano VIP' tras su expulsión del pasado jueves sin resolver ninguna duda al respecto. Asegurando que ha aprovechado en estos días desde que salió de la casa de Guadalix para disfrutar de su faceta de mamá junto a sus hijos, la que fuera mujer de Kiko Rivera ha vuelto a dejar en el aire si su relación con Pablo sigue adelante.

Dejando de lado los constantes rumores que la han relacionado sentimentalmente con su compañero de concurso, Luitingo, Jessica ha explicado que ella tan solo lo ve como un amigo. "Luis es mi amigo" una frase muy clara a la que añadía "aunque no tuviera pareja, seguiría siendo así". Intentando desviar el foco hacia su concurso y no a su vida sentimental, la joven aseguró que no está muy contenta de cómo se ha enfocado su paso por el reality: "Quiero que os fijéis en cómo soy como persona, con los demás y cómo me he volcado en el concurso; no en si estoy enamorada o no de otro".

Aunque Jessica no ha explicado claramente cuál es su relación actual con el que fuera pareja de Lara Dibildos, lo que sí que queda claro es que Pablo no quiere dejar ninguna prueba pública de su actual situación sentimental ya que este ha borrado todas las fotografías de Jessica de su perfil de Instagram. "Cuando empecé con Pablo, la prensa le dio mucha importancia a si tenía un nuevo novio. Por eso decidí que lo mejor era mantenerlo en privado y borramos las fotos", explicó al respecto. Además añadía que en su perfil "nunca hubo fotos de los dos".