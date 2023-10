Jessica Bueno revela cuál es su relación con Kiko Rivea e Irene Rosales

MADRID, 15 Oct. (CHANCE) -

Los concursantes de Gran Hermano VIP siguen disfrutando de la convivencia en Guadalix y como era de esperar el día a día con sus compañeros ha hecho que Jessica Bueno se relaje y hable de cómo es su relación actual con Kiko Rivera, el padre de su primer hijo, del que se enamoró durante su participación en otro reallity de la casa, 'Supervivientes'.

"En 'Supervivientes' lo veía como un amigo. Yo era una niña, él me cuidaba, me llevaba a todos lados, me hacía reír un montón" le ha confesado Jessica a su compañera y amiga dentro de la casa Susana. "Él ya estaba enamorado de mí y me preguntó que si lo veía solo como un amigo, era mejor no verse" explica la modelo sobre el momento en el que decidió que su relación con el Dj fuese algo más que una amistad. "Me quedé embarazada sin querer y lo perdí, sufrimos mucho y la familia estaba tan implicada que veía que todos sufrían mucho" ha revelado Jessica mostrando su lado más sincero y natural desde que entró al concurso.

En cuanto a su relación actual con el padre de su hijo, Jessica ha sido muy sincera: "Solo tengo contacto con él y con Irene, solo hablo con ellos. Irene es como si fuera una madre para mi hijo, lo quiere mucho" reconocía la concursante revelando el gran cariño que le tiene a la actual mujer de Kiko Rivera. Aunque la relación con la que fuera su familia política es practicamente nula, Jessica reconoce que ella siempre quiso que su hijo mayor tuviera relación con ellos y es que ell pequeño adora a Agustín Pantoja y a su abuela Isabel.