José María Almoguera se suma a la lista definitiva de concursantes de 'GH DÚO'

MADRID, 18 Dic. (CHANCE) -

Tan solo unos días después de que su madre se haya sometido a una nueva intervención quirúrgica, José María Almoguera vuelve a protagonizar el foco mediático convirtiéndose en un nuevo concursante confirmado de 'Gran Hermano Dúo'. En esta ocasión era el propio Jorge Javier Vázquez el encargado de confirmar su nombre durante la última gala de 'Gran Hermano' en la que el protagonista aparecía en plató.

"Todo lo nuevo da un poquito de vértido" reconocía el joven sobre si tiene miedo de afrontar esta nueva aventura profesional en televisión. En cuanto a qué le parece a su madre, Carmen Borrego, esta nueva aventura, reconocía: "Todavía no he hablado con ella". Cada día más conciliador con su madre, el joven reconocía que sí que se había comprado la revista Lecturas en la que su madre aparece en portada tras la operación. "Me he comprado el Lecturas, la he visto bien, me alegro, al final es un completo" respondía el José María cuando Jorge le preguntaba qué le parece el resultado de la operación de su madre.

En cuanto a la incorporación a la familia del pequeño Carlo Costanzia Rubio, José María reconocía que aún no ha podido conocerlo en persona aunque tiene intención de hacerlo en cuanto sea posible. "Todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo pero estoy deseando hacerlo. En cuanto ella esté disponible y esté más tranquila estaré encantado de conocerlo" sentenciaba al respecto.

Tras esta nueva incorporación al programa que se suma a la de Ana Herminia y Marieta, habrá que esperar para conocer quién será el compañero o compañera de concurso para el hijo de Carmen Borrego.