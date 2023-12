Laura Londoño se impone a Álvaro Muñoz Escassi en la final más reñida de 'Masterchef Celebrity'

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Después de 12 semanas de risas, bromas, confidencias, complicidad y sobre todo mucha cocina y ganas de hacerse con la chaquetilla de chef, 'Masterchef Celebrity 8' ha llegado a su fin. Por el camino se han quedado nombres como Jesulín de Ubrique, Genoveva Casanova, Los Morancos, Blanca Romero, Sandra Gago, Palito Dominguín, Eduardo Casanova o Tania Llasera, ya que tan solo los 4 mejores entre fogones podían disputarse los 75.000 euros de premio: Álvaro Muñoz Escassi, Toñi Moreno, Daniel Illescas y Laura Londoño.

Una final reñida y emocionante a más no poder en la que, tras una primera prueba que acababa con la presentadora andaluza rota por su 'elaboración desastrosa' de un postre de fresas con nata, eran el jinete y la protagonista de 'Café con aroma de mujer' los qu se retaban a un último duelo, reñido a más no poder, para convertirse en el campeón del talent.

El reto final, crear y cocinar un menú que les representase. Por parte de Laura, un homenaje a su Colombia natal repleto de sabores y de color, con una ejecución propia de un chef profesional, como destacaba Jordi Cruz maravillado.

El de Muñoz Escassi, un guiño a su familia: el primer plato, 'Fondo marino', dedicado a sus hijos Anna Barrachina y Alvarito -fruto de su relación con Lara Dibildos- que no dudaron en arroparle en el plató. El principal, rabo de toro, a su madre, fallecida durante la grabación del reality.

Sin poder contener las lágrimas, el sevillano confesaba lo ogulloso que se sentiría Myiriam Escassi si hubiese podido verlo en la final: "La echo mucho de menos. Mi madre estará flipando y feliz de que nadie hable mal de mí. Al final lo que uno quiere es que sus hijos sean felices y vivan su vida. Eso es lo que yo quiero para mis hijos y lo que ella quería para mí", ha reconocido.

Su postre, de cerezas, dedicado a su novia María José Suárez, muy emocionada desde la galería.

Sin embargo, Laura Londoño -que también dedicó sus platos a sus raíces colombianas, a su marido Santiago y a sus dos hijas- se acababa imponiendo al jinete y convirtiéndose en la flamante ganadora de la edición más reñida de 'Masterchef Celebrity': "Vine en busca de 'el dorado' y lo he encontrado" ha expresado pletórica.

Laura Londoño se convierte en la ganadora de la octava edición de #MCCelebrity con un precioso menú inspirado en Colombia. ¡Felicidades, te lo mereces! 💖 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/7gH8tCmeyh — MasterChef (@MasterChef_es) December 1, 2023

“Aunque no haya ganado me voy súper feliz. Me llevo un sueño. Me alegro tanto por Laura porque se va con un sabor de España bonito y merecido” ha destacado Escassi.

Los 75.000 euros de premio, como ha anunciado la actriz colombiana, serán donados a "los Rotarios Alianzia, que trabajan con otras fundaciones y se centran en planes de nutrición, algo muy necesario porque hay muchos niños que se mueren de hambre. Reciben solo una comida al día, pero con esto van a poder reducir esos daños", ha afirmado emocionada. ¡Enhorabuena Laura!