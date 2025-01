Lolita Flores revela el momento más difícil de su vida y sorprende a todos con su testimonio

MADRID, 27 Ene. (CHANCE) -

Una vez más Lolita Flores ha vuelto a desnudarr su alma, en esta ocasión durante su entrevista con Jordi Évole en la que ha hecho un repaso por los acontecimientos más importantes de su vida y que le han marcado en todo este tiempo.

Habiendo formado parte de la historia de España, Lolita no ha dudado en recordar a uno de los hombres que más le han marcado en su vida personal, Paquirri. Reconociendo que estsuvo enamoradad del torero "hasta la médula", la actriz matiza que no fue en el momento correcto: "Lo que pasa es que lo cogí en una época en la que él se acababa de separar de Carmen y en el fondo yo creo que seguía todavía enamorado de ella y tenía esa esperanza de volver con Carmen".

Amiga de Carmina Ordoñez mucho antes de que ella y el diestro se conociesen, Lolita confesaba ante Jordi Évole que para ella fue muy complicado explicarle a su amiga que se había enamorado de su ex marido. "Fue muy complicado. Ya estaban separados, pero Carmen me dijo algo que no se me olvidará nunca" comenzaba explicando. En cuanto a la inesperada contestación de su amiga, añadía: "A mí no me importa. Ojalá algún día te cases con él porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos". A pesar de estos deseos, la relación entre Lolita y Paquirri tan solo se alargó durante poco más de un año por la llegada a sus vidas de Isabel Pantoja: "Estaba yo en Buenos Aires, precisamente. Estaba yo trabajando con Carmen Sevilla y me llamó por teléfono al hotel donde yo estaba y me dijo 'quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja". Muy sincera con esta nueva relación, Lolita ha reconocido que sabía que Isabel Pantoja iba a ser la definitiva debido a su forma de vida y al momento que estaba viviendo: "Yo sentí que se iba a casar con ella. Isabel era otra clase de persona. Es decir, yo ya tenía más mundo, yo no era virgen, yo había tenido ya más novios y no le gustaba eso. Pero yo lo quise. Para mí era en tecnicolor. El pelo, la piel, sus ojos, esa boca con esos dientes perfectos... Yo entiendo que Isabel se enamorara perdidamente de Paco".

TRAS LA PÉRDIDA DE SU HERMANO, LLEGÓ A TOCAR FONDO

Como no podía ser de otra forma, Lolita también ha hablado sin 'pelos en la lengua' sobre uno de los palos más dolorosos en su vida, la pérdida de su hermano: "Cuando murió mi hermano iba prácticamente todos los días al cementerio, y esto lo sabe muy poca gente. Me reconfortaba, hablaba con él de las cosas que se me quedaron en el tintero decirle, y que a lo mejor no hice lo suficiente...".

Intentando recomponer su vida de la mejor forma que pudo, Lolita ha reconocido que para ella lo más importante en esos momentos de dolor era el trabajo llegando a tocar fondo. "Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior. Bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas... Me ponía los discos de Moncho, la botella de Whiscky, una caja de pañuelos, y a llorar y escribir... Me daban las tantas de la mañana. Me lavaba la cara a las siete o las ocho para que mis hijos me vieran bien para llevarlos al colegio, y luego me acostaba" reconocía impactando a todos con su testimonio.

Sin poder contener las lágrimas al recordar estos momentos, Lolita ha asegurado que su hija la salvó en el momento más delicado y es que la propia Elena fue la que avisó a su tía Rosario Flores de lo que estaba sucediendo con su tía: "No tuve miedo de quedarme anclada ahí, pero me salvó mi hija. Estaba muy pequeñita, con unos 8 años, y llamó a mi hermana y le dijo: 'Tía, veo a mi madre regular. No la veo bien'. Y mi hermana me dijo: '¡Para! Porque tu hija te necesita".