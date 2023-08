Marta Riesco cuenta TODO sobre su cara a cara más esperado con Belén Esteban

MADRID, 25 Ago. (CHANCE) -

Marta Riesco vivió este jueves un momentazo completamente inesperado en el estreno de 'Mi soledad tiene alas', película dirigida por Mario Casas, cuando se encontró con un grupo de fans que la jaleaban mientras el actor se fotografiaba con todo el mundo que se acercó a las inmediaciones.

Lejos de querer eclipsar a Casas, Marta esperó a que terminase de atender a sus fans, para acercarse ella a estas personas que la gritaban ansiosas para fotografiarse con ella y poder charlar unos minutos. Tras esto, la influencer comunicó a todos sus seguidores que había coincidido con Belén Esteban y advertía que habría un 'ChapaMarta' en las próximas horas a través de su perfil de Instagram.

Dicho y hecho. Marta ha contado esta misma tarde qué sucedió, pero lo cierto es que nos ha hecho esperar, ya que cuando todos pensábamos que entraría de lleno en el tema de la Esteban, se entretenía interactuando con sus fans: "Llevo toda la noche y parte del día pensando y no encuentro la solución a esto... ¿a quién preferiría yo en un hipotético caso de que estos dos hombres se enamoren de mí?".

"Me encontré con gente que yo creo que no estaban muy contentos de verme, entre otras cosas porque no me quieren, pero bueno, yo a ellos tampoco y me los tengo que comer con patatas" comentaba la influencer adentrándose en el tema.

Marta ha confesado que "hay gente a la que estuve a puntito de amonestar, pero luego pensé que tenía que dejar el pasado pisado y para qué voy a volver con esas personas... al final el tiempo pone a cada uno en su sitio" confesaba y entonces ha explicado qué ocurrió cuando se encontró cara a cara con la Esteban.

"En cuanto a Belén Esteban, era la primera vez que me cruzaba con ella desde un bonito percance del que no se dijo la verdad de lo que ocurrió, quizás algún día yo escribiré en mi libro por mi propia letra lo que ocurrió ese día" ha explicado.

La influencer ha comentado que desde su enfrentamiento "no la veía y fíjate tú, ella ya no está en 'Sálvame' porque 'Sálvame' no existe, al final las dos hemos terminado en la misma premiere". Eso sí, ha asegurado que "nos cruzamos", pero que "no nos dirigimos la palabra... ni nos miramos, como si no existiésemos, cero patatero".

Y no se vieron una vez, ya que al entrar al cine para ver la película, Marta y la Esteban volvieron a cruzarse miradas: "Nos dirigimos al cine después de comprar las palomitas y me tocó dos filas por delante de Belén Esteban, o sea que me vio más de dos veces, pero bueno, así es la vida". Un reencuentro que por fin ha explicado en sus redes sociales zanjando así todas las dudas que había desde ayer.