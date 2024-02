Tamara Falcó se ríe de su exposición pública, critica la labor de la prensa y denuncia 'acoso'

MADRID, 8 Feb. (CHANCE) -

Después de semanas hablando de una supuesta crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la Marquesa de Griñón ha reaparecido ante las cámaras en el plató de 'El Hormiguero' y se ha enfrentado a la polémica. De una manera un tanto graciosa y natural, como siempre nos tiene acostumbrados, empezaba asegurando que de ella escriben noticias falsas todos los días... pero lo que nadie esperaba es que su discurso se fuera truncando a cada palabra.

“Yo tengo noticias de mentiras todos los días” se quejaba Tamara. Hoy ha sido el primer día que ha hablado públicamente del 'bulo' sobre la crisis con Íñigo... pero, ¿por qué no lo ha hecho antes y ha esperado hasta ahora? Tan sencillo como haber utilizado sus redes sociales como tantas veces ha hecho.

La queja de la hija de Isabel Preysler iba más allá: “Hay gente que se piensa con derecho para mirar desde la calle con prismático, miran desde la calle con prismáticos” y aseguraba que tenía su casa y la de su madre llena de prensa todos los días... quizás no se plantea que precisamente se trataba por guardar silencio y avivar los rumores de crisis encerrada en casa.

Sin embargo, la Socialité cambiaba su tono y se comenzaba a reír para asegurar que “a mí lo que me parece fundamental es que me he mudado a un sitio en el que entro con mi coche”, riéndose de la prensa que día tras día está en la puerta de su casa para intentar captar una imagen.

Y es que Tamara no entiende porqué se la pregunta por la calle ya que “al camarero cuando termina su horario nadie le pide por la calle una ración de calamares”. Además, se atreve a asegurar que “los paparazzis no son tan molestos como los que te persiguen diciéndote barbaridades con la alcachofa” y no solo eso, porque con esos profesionales que están en la calle no empatiza, de hecho les anima a que “se dediquen a otra cosita”.

Ella, que ha nacido entre cámaras, que hemos visto su infancia a través de las portadas de revista, que ha hecho público su compromiso, posterior ruptura, reconciliación, pedida de mano, boda y luna de miel... Ella, Tamara Falcó, no entiende que sea de interés público y de reclamo popular. Dicen que la semana que viene reaparecerá públicamente para presentar su nueva colección de Pedro del Hierro, ¿querrá a las cámaras para entonces o seguirá pensando que está siendo acosada?