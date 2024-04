Terelu Campos contra Edmundo Arrocet: "Se escuda en que nos contesta, pero yo desde luego no me he manifestado"

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Terelu Campos ha reaparecido este domingo en 'DCorazón' tras la exclusiva que dio Edmundo Arrocet en la revista 'Diez Minutos' y no ha dudado en opinar de todos los dardos envenenados que este ha lanzado contra ella y todo el clan Campos.

Haciendo gestos de desaprobación mientras escuchaba el vídeo que el programa le tenía preparado de todas las declaraciones, esperaba su turno para asegurar que "de este señor nunca he hablado, él se escuda en que nos contesta, desde luego a mí no me puede contestar porque yo no me he manifestado y no tengo nada más que añadir".

De esta manera, la hija de María Teresa Campos ha asegurado que "esta es mi contestación, que nunca te he contestado" y le ha lanzado un mensaje reflejando su cansancio: "A lo mejor me quieres contestar a que no te he contestado".

Aún así, la hermana de Carmen Borrego ha aclarado que "aunque yo no hable, si alguien quiere inventarse una mentira y repetirla muchas veces y pensar que se convierte en verdad", pero está tranquila proque "quien ve los programas de televisión sabe que yo no me he manifestado sobre esta persona".

Eso sí, lo que ha querido confirmar es que si su madre hubiese estado viva "no hubieran pasado muchas cosas" aunque ha recordado que "estando viva este señor sí que ha hecho exclusivas y luego poner en boca de una persona que no se puede defender porque está muerta... ¿cómo se defiende esa persona?".