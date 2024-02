Terelu Campos reaparece en televisión y habla largo y tendido del romance de su hija con Carlo Costanzia

MADRID, 22 Feb. (CHANCE) -

Terelu Campos ha acudido este jueves a 'Mañaneros' y ha hablado largo y tendido con Jaime Cantizano de la noticia del momento: el romance de su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Sin pelos en la lengua, la colaboradora ha asegurado lo que lleva exponiendo desde que salió la portada: no se va a meter en la vida de su hija.

"He dicho que la vida de Alejandra solo le pertenece a ella, que yo sea su madre no me da derecho a nada, nada más que a cuidarla, quererla y no soltarle la mano nunca" comenzaba diciendo Terelu y dejaba claro que estaba al tanto del romance de su hija: "Yo tengo una relación diaria con mi hija y con eso te estoy contestando, evidentemente no tengo secretos con ella ni ella los tiene conmigo".

En cuanto a cómo lo está viviendo la joven, la hermana de Carmen Borrego ha asegurado que "está siendo muy complicado" porque "nunca es una situación cómoda para nadie", ni siquiera para ella: "Yo llevo 40 años de profesión y aun si me encuentro una cámara en la puerta de mi casa me asusto".

Tras estas palabras, Terelu ha confirmado que "uno sabe en el medio en el que trabaja y las consecuencias que tiene por ello, por ser la nieta de quien es e hija de quien es" y que lo peor de todo esto es "verla sufrir, verla desbordada en muchos momentos. Uno conoce a sus hijos, cuando veo que Alejandra se ríe del miedo que tiene en ese momento, le da la risa tonta que le pasa a muchas personas".

Eso sí, la madre de Alejandra ha aclarado que "no tengo problema" con la relación que tiene con Carlo y que "ni juzgo a mi hija ni acoto a mi hija porque a mí no me lo han hecho. Con 18 años se fue a vivir sola, me dejó tirada, se mantiene desde los 18 años, quien soy yo para decirle quien tiene que gustarle".

Además, ha comentado que "hay momentos en los que es muy difícil etiquetar, te ves dos veces con un señor y te preguntan ¿Cómo se llama esto? Y es que no se llama nada". Eso sí, ha dejado claro que "a los novios de Alejandra se le han conocido a todos, a Lobo, Carlos... a los que son novios se les ha conocido, ¿qué es la relación entre Carlo y Alejandra? el tiempo tendrá que decirlo".

En cuanto a qué ha hablado con su hija en la intimidad de su casa, Terelu se ha mantenido en su sitio y ha desvelado que "yo le he hablado como madre, manifestarse como madre es un error porque lo pueden utilizar para hacerle daño y yo no voy a ser el instrumento para hacerle daño a mi hija".

Por último, Terelu ha querido hacer una aclaración: "Ayer se hizo una afirmación aquí por parte de una compañera, Pepa Jiménez, afirmó que estaba claro que las fotos de mi hija eran sabidas, es una afirmación muy grave, mi hija nunca supo que le estaban haciendo unas fotos... afirmar que Alejandra ha tenido algo que ver con esas fotos es muy grave y es absolutamente mentira".

Además, ha sacado la cara por Carlo, explicando que él tampoco ha tenido nada que ver con el reportaje: "Creo que muchas veces cometemos el error todos de ir a la presa fácil" y ha terminado su discurso confesando que "no sé lo que va a pasar, yo creo que ni ellos mismos lo saben".