Terelu Campos se rebela ante la llamada de Belén Esteban en 'Sálvame Diario' afeando la actitud de Carmen Borrego

MADRID, 9 Dic. (CHANCE) -

La tarde comenzaba bastante turbia para Carmen Borrego, ya que se mostraba bastante molesta con la que ha sido su 'hermana' durante años. 'Sálvame Diario' emitía la entrevista que veía la luz hace unos días en Los40 de Belén Rodríguez y la colaboradora comentaba que no entendía como podía hablar de karma por cómo se ha portado con ella en estas últimas semanas.

Tras tratar varios temas distintos al enfrentamiento que existe con Belén, se emitía la entrevista íntegra y Kiko Hernández era uno de los colaboradores que arremetía, de la manera más dura, con su amiga. Tachándola incluso de homófoba por unos mensajes que le envió a María Patiño y que no vieron la luz por su contenido.

Lo que nadie esperaba es que Belén Esteban irrumpiera en el programa para defender a su amiga -es la única que sigue teniendo relación con ella- y comentaba que "no me gusta lo que estoy oyendo, yo sé que belén ha metido la pata en muchas cosas, pero me parece muy injusto escuchar a Carmen Borrego hablar así".

Unas palabras que sorprendían a todos los que estaban en plató porque la hija pequeña de María Teresa Campos solamente se había limitado a decir que le había llegado información de que Belén había hablado mal de ella por las espaldas. Sorprendentemente, Terelu se levantaba de la silla y se dirigía hasta el sitio donde se encontraba María y David Valldeperas para defender a su hermana.

La presentadora dejaba claro que no iba a permitir que su compañera dijera eso de Borrego ya que su hermana se ha desvivido al lado de Belén y ha sido la única que ha estado día sí y día también a su lado cuando más lo necesitaba y ahora, le había dado la espalda sin que hubiese un motivo de peso.

El plató se revolucionaba en directo y poco podíamos oír a la Esteban, que lo único que contestaba al respecto es que "quiero decir que metemos la pata en la vida muchas veces, no soy la defensora de Belén. Más que yo regaño a Belén no la regaña nadie. A mí me da pena tanto que haya perdido la amistad con Carmen, con Terelu, con Kiko y con Jorge". De esta manera, Terelu se mostraba muy molesta con la intervención de la de Paracuellos ya que no entendía qué había dicho su hermana para que Belén entrase de esa manera por teléfono.