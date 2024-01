Toñi Moreno, abatida, pide perdón tras su polémico comentario a una influencer: "No merezco esto"

MADRID, 25 Ene. (CHANCE) -

Toñi Moreno se ha convertido en trending topic en redes sociales por el comentario polémico que hizo este miércoles en su programa en Canal Sur, 'Gente maravillosa', a una tiktoker estadounidense llamada Bella que vive en Sevilla y entró en el espacio para revelar qué es lo que más le gusta de su vida en el sur de España.

"¿Te has metido un filtro? Dime la verdad, es que estás mucho más delgada en el vídeo de Tik Tok" afirmaba la presentadora al conectar con ella, añadiendo a continuación otro desafortunado comentario sobre el peso de la chica: "¿O son las lentejas con chorizo? que te has metido muchos platos".

Aunque en el momento Bella reaccionó con una sonrisa incómoda, más tarde rompía a llorar en su cuenta de Tik tok al hablar de la actitud que Toñi -a la que ha confesado que "admiraba"- había tenido con ella: "Detrás de cada cuerpo hay una historia. Opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra la depresión y los trastornos de alimentación y estos comentarios hacen mucho daño. Hablar del físico de otra persona dice más de ti que de ellos. Ojalá llegue el día en que podamos pensar antes de hablar y no pensar tanto en lo superficial".

Las críticas, ataques e insultos a la presentadora por su comentario no se han hecho esperar, y en pocas horas se convertía en tendencia de Twitter. "Gordófoba", "garrula", "sinvergüenza" y un largo etcétera de descalificaciones y amenazas que han hecho que Toñi, devastada, pida perdón públicamente a Bella por su actitud.

Os dejo aquí mis sinceras disculpas a Bella y a tod@s los que se hayan podido sentir ofendidos por mi comentario. pic.twitter.com/aBOaeSEpji — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 25, 2024

"Te debo una disculpa, estuve desafortunada. Hice una broma, bromeo mucho y me pasé de frenada. Yo no sabía que el tema para tí era tan sensible y si lo llego a saber Bella, en la vida hubiese hecho ese comentario, que además no tiene ni gracia" ha afirmado en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Reconociendo que se ha equivocado, que su comentario no tiene excusa y que estuvo "desafortunada", la presentadora ha revelado que en cuanto le llegó el vídeo de Bella llorando, se disculpó personalmente con ella: "Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño, y por supuesto no hubo intención" ha expresado.

Sin embargo, a pesar de su error, Toñi cree que no merece el "linchamiento" que ha sufrido en las últimas horas. "No merezco esto. Lo sufro yo pero sobre todo mi familia. He sido trending topic, hablando de mí con insultos, con amenazas a mi hija. No he podido ni dormir esta noche" ha revelado muy emocionada.

"No por mí, porque tengo la piel muy dura, tengo 50 años. Mi madre lo ha pasado fatal, mis hermanas, tengo una hija de 4 años, he sufrido amenazas por esto. Señores me equivoqué, pero yo no soy esto y me voy a defender" ha añadido. Y para "zanjar" este asunto, no ha dudado en compartir un vídeo de 'Gente maravillosa' en el que defiende a una mujer atacada por su sobrepeso y, sin dudarlo, se quita la camiseta para mostrar su cuerpo. Una prueba para demostrar que no es "gordófoba" como se ha dicho en las últimas horas.