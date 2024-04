Yulen Pereira aclara cómo es su relación con Jeimy, la ex de Carlo Costanzia. ¿Enamorados?

MADRID, 22 Abr. (CHANCE) -

La sorpresa saltaba el pasado viernes en 'TardeAR': Jeimy Baez, exnovia de Carlo Costanzia que dio su salto a la fama después de que el hijo de Mar Flores comenzase su noviazgo con Alejandra Rubio -asegurando que dos días antes de salir a la luz esta historia de amor el actor le envió un mensaje diciéndole que siempre sería la mujer de su vida- estaba de nuevo ilusionada.

Con Carlo completamente olvidado, la joven estaría manteniendo una incipiente relación desde hace varias semanas con otro rostro muy conocido de nuestro país, Yulen Pereira, exconcursante de 'Supervivientes' y ex de Anabel Pantoja.

Al parecer, su 'chispa' habría surgido a través de las redes sociales y, aunque sería pronto para hablar de noviazgo en toda regla, ya harían vida de pareja y Jeimy estaría ilusionada y muy feliz; y Carlo ya estaría al tanto de las novedades en el 'corazón' de su ex y no le habrían sentado nada bien.

YULEN CONFIRMA QUE HA TENIDO ALGO CON JEIMY PERO ASEGURA QUE YA NO MANTIENEN NINGÚN TIPO DE RELACIÓN

Una información que Yulen no ha tardado en matizar en 'Fiesta', sorprendido de que esta historia haya salido ahora a la luz "porque no somos pareja y nunca lo hemos sido". Sí ha confirmado que "nos conocimos hace mes y medio por redes. Cuando la vi en TikTok dije 'wow, qué mujer'". "Empezamos a hablar y quedamos unas cuantas veces y ya está, hasta ahí, ya no somos ni amigos, ella ha tomado su camino y yo el mío. Al final somos dos personas muy distintas y bueno, ahí quedó la cosa" ha confesado.

"Ella ha salido de una relación hace poco tiempo y no era su momento, pero a mí realmente no me hubiera gustado tener nada más con ella, igual que a ella tampoco conmigo, le deseo lo mejor y espero que ella a mí también" ha añadido, dejando claro que no habrá una 'segunda oportunidad' en su fallido romance.

Además, Yulen ha desmentido que tuviesen un encontronazo con Carlo como se ha dicho, dejando entrever que habría sido Jeimy la que lo habría filtrado a 'TardeAR': "Me sorprende que ese rumor haya llegado aquí porque no había nadie ni hay imágenes, yo no lo he contado, ella no lo sé. Yo nunca he visto a Carlo mientras estaba con Jeimy, si él nos ha visto eso ya no lo sé. Yo me he cruzado una vez con él pero simplemente nos miramos, no nos dirigimos la palabra. Jeimy nunca me ha hablado de Carlo y no es cierto que hayamos tenido un encontronazo como están contando" ha afirmado.