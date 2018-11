El hermano de Isabel Pantoja, Agustín, no ha querido confirmar ni desmentir nada de la vida privada de la cantante al ser preguntado por su supuesta relación con El Tato. Pero no todos los familiares han optado por el silencio, puesto que su nuera Irene Rosales, ha asegurado, en exclusiva a nuestras cámaras de Europa Press que no hay amor entre Isabel Pantoja y Eduardo Aguilar.