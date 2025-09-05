Alejandra Rubio recuerda a su abuela, María Teresa Campos, en su segundo aniversario de muerte

Día complicado y muy emotivo para la familia Campos, ya que este viernes 5 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento de María Teresa Campos a los 82 años tras varios días ingresada en un hospital de Madrid. Una fecha muy señalada en la que su nieta, Alejandra Rubio, ha querido homenajearla compartiendo en redes sociales unas significativas imágenes que reflejan lo unida que estaba a su abuela y que dejan claro que, aunque ya no esté con nosotros, la sigue teniendo presente en todo momento.(Fuente: Europa Press / Instagram)