Después de haber enterrado el hacha de guerra y haberse disculpado con Anabel Pantoja por dejar de seguirla en redes sociales y criticarla públicamente, Kiko Rivera ha vuelto al ataque. Y es que el Dj no ha dudado en asegurar en la revista 'Lecturas' que no sabe que le pasa en los últimos tiempos a Anabel pero que la ve "un poco subida. Unas duras palabras sobre las que hemos preguntado a Anabel Pantoja y a las que la colaboradora, muy seria y visiblemente enfadada, ha preferido no contestar.