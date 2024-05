Emma García, Rosa López, Makoke o Rosa Benito. Aciertos y patinazos en la boda del periodista Iván Reboso

MADRID, 17 May. (CHANCE) -

¡Llegó el día! Iván Reboso, popular periodista de la revista 'Semana' y colaborador del programa 'Fiesta' le ha dado el 'sí quiero' este viernes 17 de mayo con su pareja desde hace una década, Joan Crisol. Una ceremonia íntima que ha tenido lugar en plena Plaza Mayor de Madrid y que posteriormente han celebrado por todo lo alto, rodeados de sus seres queridos, en un popular hotel de la Gran Vía.

Y como no podía ser de otro modo, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder la boda del reportero canario, pletórico en el día más feliz de su vida. Rosa Benito y su hija Chayo Mohedano, la presentadora Emma García, Makoke, Amor Romeira, la cantante Rosa López o las televisivas María Verdoy, Leticia Requejo o Adriana Dorronsoro, que se han puesto sus mejores galas para el bodorrio de la semana. ¡Analizamos los mejores looks y los mayores patinazos!

Emma García. La presentadora de 'Fiesta' ha llegado tarde a la ceremonia, pero se le ha perdonado por su estilismo, de los mejores del enlace. Un alegre y llamativo diseño satinado en color amarillo de Hannibal Laguna con rayas diagonales en negro, lila y rosa fucsia. Largo, con manga larga, escote bañera y falda tipo sirena, es un vestido que nos ha conquistado. ¡Y favorecedor a más no poder!

Rosa Benito y Chayo Mohedano. De las más desafortunadas de la boda. Mientras la exmujer de Amador Mohedano ha elegido un modelo de inspiración flamenca en color negro con lunares blancos que le quedaba algo grande y no le hacía ningún tipo de justicia -además de un tocado de plumas y un maxi collar de perlas que no hemos entendido bien- su hija ha lucido un ajustado y escotado diseño azul eléctrico con drapeado en la parte frontal, y un broche joya en el escote, que tampoco nos ha acabado de convencer. Como complementos, clutch en plata y turbante a juego con el vestido. Suspensas.

Rosa López. Menos es más y la cantante lo ha demostrado con un elegante diseño verde claro de corte recto, escote en uve y hombreras marcadas, que ha combinado con bolso de mano y salones en color dorado.

María Verdoy. La presentadora de 'Socialité' ha apostado por un diseño minifaldero de tul en color maquillaje con cuerpo tipo bustier, que ha combinado con una torera negra para combatir las bajas temperaturas de este viernes en la capital.

Amor Romeira. Haciendo de nuevo del exceso su seña de identidad, la artista ha acaparado todas las miradas con un ajustadísimo vestido en color rosa chicle no apto para todo tipo de figuras con escote de tul. Un diseño de José Perea que ha complementado con una llamativa pamela de rafia con maxi lazo de tu a juego con el vestido.

Makoke. La colaboradora, acompañada por su novio, también ha elegido el rosa, pero en su versión pastel, con un look lady con vestido midi de vuelo con escote tipo corsé y tul blanco en el bajo. Lo ha combinado con una rebeca tipo torera en rosa chicle.

Belén Rodríguez. La televisiva también ha patinado con su elección, un diseño mini en color rojo con bajo rematado en tul y mangas abullonadas, y una pamela con detalles rojos que lo cierto es que no le favorecía.

Leticia Requejo y Adriana Dorronsoro. Dos de los rostros más populares del corazón en Mediaset han llegado juntas y han destacado por su sofisticación. La tertuliana de 'TardeAR', Leticia, ha escogido un diseño asimétrico con mangas abiertas en estampado abstracto en rojo y dorado, y complementos dorados; mientras la copresentadora del club social de 'Vamos a ver' ha lucido un vestido midi con mangas abullonadas y drapeado en la zona del abdomen, en un verde jade ideal.

Cecilia Gessa. Otro suspenso clamoroso. La actriz, pareja de Carlos Bardem, ha lucido un look tan informal que costaba pensar que fuese a una boda. Pantalones palazzo negros, camiseta negra al tono, zapatos tipo Mary Jane con calcetines blancos y abrigo de paño en beige, además de un sombrero negro.

