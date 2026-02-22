Andy McDougall manda un mensaje a Laura Matamoros: “Yo no sacaría temas familiares"

Madrid, 22 de febrero de 2026. La tensión entre Pelayo Díaz y Andy McDougall tras su comentado desencuentro en el aeropuerto, después de un fin de semana juntos en Milán, sigue dando que hablar, pero el argentino ha querido rebajar la polémica y dejar claro en qué punto se encuentra realmente su relación. Acompañado por Carla Hinojosa, ha explicado que, pese a las imágenes en las que ambos aparecían serios y distantes ante la prensa, entre ellos no hay guerra alguna, sino todo lo contrario. Más allá de su propia situación, Andy ha aprovechado para lanzar un consejo que muchos han interpretado como una llamada a la prudencia para Laura Matamoros: "A ver, el consejo no es para Laura, es para... yo no sacaría temas familiares, o sea, tan íntimos ahí a la luz, en cualquier programa de televisión. La televisión es masiva, lo ve todo el mundo, pero bueno, cada uno...".