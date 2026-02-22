Ortega Cano y su hermana, impactados por la sorpresa de Gloria Camila en su 30 cumpleaños: "Espectacular"

Archivo - José Ortega Cano y su hermana Mari Carmen de fiesta. Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Feb. (CHANCE) -

Por lo general cuando uno cambia de década suele ser el sorprendido. Son sus amigos y familiares quienes organizan una fiesta sorpresa y no el cumpleañero quien prepara con mimo diferentes momentazos con los que dejar desconcertados y emocionados a sus invitados. Así ocurría en la celebración del 30 cumpleaños de Gloria Camila, que en un primer momento congregó a los suyos a una fiesta de temática años 50 en el restaurante Fortuny, uno de los locales de moda de la capital.

Comida, bebida y música en directo, todo marchaba como lo esperado, hasta que la homenajeada decidió dar la campanada. Y vaya si la dio. Cambio de outfit, partenaire de confianza y a mostrar sus dotes de bailarina. El espectáculo estaba servido. Gracias al periodista Iván Reboso hemos podido tener acceso al interior del cumpleaños de la hija de Ortega Cano y al momento más espectacular de la fiesta que ha dejado no sólo a sus invitados, sino a todos los seguidores del comunicador, totalmente boquiabiertos.

No es para menos. Las dotes de bailarina de Gloria son casi de 10. Ya lo demostró con su cameo en 'Mira quién baila', programa al que se postula y del que se trajo a su compañero de baile de cumpleaños, Abel Gil, el inseparable bailarín de Bárbara Rey en la última edición del talent de danza.

"Ha hecho un baile espectacular", decía su tía Mari Carmen al abandonar el cumpleaños, acompañando a Ortega Cano. "Ha sido muy emocionante", apostillaba el diestro que bailó con su hija la versión de 'Un ramito de violetas' que interpretó el grupo que amenizó la fiesta. Fue un 30 cumpleaños de "muchos recuerdos, muchas fotos de cuando ellos vinieron, cuando eran pequeñitos con su madre", como era de esperar, con Rocío Jurado siempre presente.