Bulgaria con la canción 'Bangaranga' de DARA gana Eurovisión 2026

Madrid, 17 de mayo de 2026. Bulgaria ha ganado la 70 edición del Festival de Eurovisión con su canción 'Bangaranga', interpretada por DARA, celebrada este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena con 516 puntos. La candidatura búlgara ha logrado imponerse por consenso de jurado y televoto, siendo la primera clasificada en ambos paneles. Los jurados profesionales le otorgaron 204 puntos, mientras que el televoto le sumó otros 312. Se trata del primer triunfo de Bulgaria en el Festival de Eurovisión. (Fuente: Eurovision Song Contest/RTVE)