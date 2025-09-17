Carlo Costanzia ignora las preguntas sobre su madre

Desde que las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', se publicasen, su hijo Carlo permanece en silencio. Ni está ni se le espera... y por lo que ha ido diciendo estos días Alejandra Rubio, no tiene pensado dar ninguna entrevista al respecto. Incluso ella le ha aconsejado mantenerse en silencio. La situación en la que se encuentra el modelo es complicada. Por un lado no quiere fallar a su madre ahora que ha recuperado la relación con ella, pero por otra, su padre queda en muy mal lugar tras los relatos de la presentadora de televisión en su libro. Es más, hace poco conocíamos que Carlo Costanzia padre va a demandar a Mar por sus memorias. Hoy ha reaparecido Carlo y hemos querido preguntarle como se encuentra y que opina de todo lo que está pasando. Sin contestar ninguna pregunta a la prensa, Carlo ha pasado de largo, demostrando que no tiene ningún interés en echar más leña al fuego.