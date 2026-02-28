Begoña Gómez reaparece en los Goya 2026 y eleva su estilo con blazer rock-glam

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

Begoña Gómez no se ha querido perder la 40ª edición de los Premios Goya y ha reaparecido en la alfombra roja del Auditori Forum CCIB de Barcelona con un look que ha llamado especialmente la atención por su punto rock-glam que nadie esperaba. Se trata de un conjunto sofisticado y moderno que equilibra el brillo con la sobriedad de manera elegante.

En la parte superior, la mujer de Pedro Sánchez ha deslumbrado con una blazer estructurada de lentejuelas con un patrón geométrico en tonos negros, plateados y destellos rojizos. El tejido es brillante, lo que aporta textura y dinamismo bajo los focos de las cámaras y el corte, recto, ligeramente entallado con hombros bien definidos, lo que le aporta presencia y carácter.

Debajo de ella, Begoña ha optado por un top negro liso, con acabado mate de escote redondeado y pronunciado pero equilibrado, que contrata con el protagonismo de la blazer.

¿Cómo ha combinado la parte superior? Fácil, Gómez le ha dado todo el protagonismo a la blazer y para ello ha escogido un pantalón negro de tiro alto y caída fluida, de corte ligeramente ‘flare’, que estiliza su figura y alarga visualmente las piernas.

El look lo ha completado con unos salones en negro, de punta afilada y tacón alto, elegantes y discretos. En cuanto al 'beauty look', Begoña ha lucido melena larga con ondas suaves y flequillo ligero y un maquillaje natural y luminoso.