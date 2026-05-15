Cayetana Guillén Cuervo saca la cara por Amaia Montero tras su regreso con 'LODV'

Madrid, 15 de mayo de 2026. Después de un año distanciadas, Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero recuperaban su amistad después de que la cantante considerase una 'traición' por parte de la actriz que confirmase que la artista regresaba a 'La Oreja de Van Gogh'. Precisamente hace una semana que Amaia Montero volvía a los escenarios. Su regreso ha tenido opiniones para todos los gustos y Cayetana, que ha aprendido de su error del pasado, ha sacado la cara por la intérprete de 'Rosas'. "Yo la veo maravillosa", ha asegurado.