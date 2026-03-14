Chenoa destaca entre los looks más comentados de la gala Top 100 Mujeres Líderes

Madrid, 14 de marzo de 2026. La noche del talento femenino volvió a brillar en Madrid con la XIII edición de las Top 100 Mujeres Líderes, una gala que reconoció la trayectoria, el compromiso y la influencia de un centenar de mujeres destacadas en distintos ámbitos de la sociedad. Dentro de los looks más destacados de la noche sobresalió el de Chenoa. La cantante apostó de nuevo por Alejandro de Miguel con un vestido rojo pasión de corte asimétrico, pensado para brillar sobre el escenario y realzar sus hombros. También destacado fue el de Ana Peleteiro y Marta López Álamo.