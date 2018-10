Después de darnos un susto y estar ingresada en un hospital de la capital a causa de una neumonía, Concha Velasco vuelve a los escenarios con más ganas y fuerzas que nunca. La veterana actriz ha presentado hoy 'El Funeral', una comedía escrita y dirigida por su hijo Manuel a petición de la propia Concha, a la que parece que no hay nada que le pare. "Como he estado malita he de deciros que ya estoy bien para volver al Teatro La Latina, en el que tenido tantos éxitos", confiesa ilusionada Concha.