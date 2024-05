Marciano Gómez ante las movilizaciones de sindicatos: "El PP lo único que recorta son las listas de espera"

CASTELLÓ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado hoy que el PP "lo único que recorta son las listas de espera" ante la concentración de personal sanitario frente a la Conselleria de Sanidad, convocados por CCOO-PV, UGT-PV e Intersindical Salud, contra los "recortes" que está aplicando el conseller y para pedir al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que se implique en la gestión sanitaria y no permita que "se menoscaben" sus derechos laborales.

Así se ha pronunciado el titular de Sanidad ante los medios tras presentar el plan funcional del nuevo Hospital General de Castellón.

"Hoy es un día para no hablar de otra cosa que no sea del nuevo hospital, pues nos encontramos ante un día absolutamente histórico, con un compromiso con la sanidad pública valenciana centralizada en Castellón", ha dicho.

Respecto a si piensa reunirse con los sindicatos, Gómez ha señalado que la Conselleria "se está sentando todos los días con ellos", pues hay meses abiertas con ellos y se está negociando con ellos.

"No hemos hecho ningún recorte ni ningún tipo de movilidad, lo que pasa es que estos sindicatos que hoy se están movilizando se levantaron de la mesa y no acordaron lo que acordaron los que se quedaron, que fue que la movilidad del personal que actualmente tiene su plaza va a ser intocable, a no ser que haya cualquier tipo de incidente en cualquier tipo de gravedad que tengamos que ejecutar cualquier tipo de situación excepcional", ha subrayado el conseller.

"Si no se hubieran levantado de la mesa, seguramente hubieran sabido este acuerdo y nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera hablar con nosotros, y de hecho tenemos mesas técnicas para esto", ha concluido.