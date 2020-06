Por fin conocemos el nombre que Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart han elegido para su primera hija, que nacerá el próximo otoño. La niña no se llamará Cayetana, como se rumoreó en un principio como homenaje a la inolvidable Duquesa de Alba; pero esto no quiere decir que los Duques de Huéscar no continúen con la tradición familiar.