Carlo Costanzia revela cómo conoció a Alejandra Rubio: "No sabía que era la hija de Terelu"

Carlo Costanzia durante el último programa de 'Decomasters' - TVE.ES

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

Acostumbrados a ver su lado más serio y frío en cada una de sus apariciones públicas, Carlo Costanzia está sorprendiendo durante su paso por 'Decomasters' -programa de decoración e interiorismo de TVE en el que está concursando con su madre, Mar Flores- descubriendo su faceta más cercana y desconocida. Concentrado en las pruebas a las que se enfrenta cada semana (la última, renovar el lobby de un hotel), parece que el novio de Alejandra Rubio se está olvidando de las cámaras y en esta ocasión, durante una conversación con Samantha Vallejo-Nágera, se ha sincerado sobre sus inicios con la nieta de María Teresa Campos.

Como ha revelado, "la conocí por Instagram en 2018 y le escribí entonces. Me debió contestar como 4 o 5 años después". "Me parecía muy curioso que, una persona como ella, que ha estudiado teatro en la misma escuela que yo, y que canta bien y todo, había acabado en el mundo del corazón" ha reconocido, asegurando que "yo no sabía que era la hija de Terelu".

Fue en 2024 cuando comenzó su historia de amor y, como ha recordado con una sonrisa, su primera cita fue "un plan de barrio. La llevé a un restaurante indio y también a por una cachimba". La conexión fue instantánea y, "la siguiente vez después de eso que ya quedamos fuimos portada de todas las revistas y lo supo toda España. Se quedó embarazada al poco tiempo", ha contado a su compañera, haciendo referencia a su hijo Carlo Jr, que nació el 5 de diciembre de 2025 cuando llevaban poco más de 10 meses de relación.

"Terelu y mi madre bien, pero nunca han coincidido" ha revelado cuando Samantha le ha preguntado por la relación entre las consuegras, evitando sin embargo entrar en detalles. Sí lo ha hecho a la hora de hablar del exmarido de Mar -y padre de sus cuatro hijos menores, con el que estuvo casada 18 años-, Javier Merino, para el que no tiene más que buenas palabras: "Con él súper bien. Mi madre empezó con él cuando yo tenía 7 años y me fui a vivir a Italia con 12. Es una persona magnífica y estupenda, le adoro. No podría tener un padre mejor para mis hermanos".

Además, Carlo también se ha sincerado sobre la mala relación que tienen sus padres -aunque todo apunta a que cuando se grabó esta entrega de 'Decomasters' la modelo todavía no había publicado sus memorias, 'Mar en calma', relatando el maltrato del que fue víctima presuntamente por parte de Carlo Constanzia di Costigliole-, admitiendo que "mi padre y mi madre son los que no terminan de llevarse, pero no creo que tenga solucion". "Y tampoco tienen por qué hacerlo" ha expresado.