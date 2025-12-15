Los fans de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' ya pueden disfrutar de la segunda temporada

El pasado 10 de diciembre se estrenó la segunda temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo', con la llegada a Disney+ de sus dos primeros episodios. La serie adapta la segunda entrega de la saga literaria homónima de Rick Riordan, trayendo a la pantalla un universo en el que los dioses griegos son muy reales y cuyos hijos mestizos se embarcan en peligrosas misiones, son perseguidos por monstruos y tienen dislexia y THDA. Y es que, para el creador, que también ejerce de productor ejecutivo de la ficción, es esencial que todo el mundo se vea representado en su obra y que nadie se sienta "excluido o eliminado".(Fuente: Europa Press / YouTube)