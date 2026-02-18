Jesús Bonilla reaparece tras más de diez años retirado del foco mediático: "No quiero saber nada"

ESTRENO DE "SIN RODEOS" - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Alejado del foco mediático y refugiado en su familia y círculo de amistades más cercano, así vive el actor Jesús Bonilla tras haber sido víctima de una gran estafa por el caso Lehman Brothers por el que llegó a perder hasta 400.000 euros, una imponente suma de dinero que con el paso de los años ha llegado a recuperar. Ahora el mítico actor ha reaparecido en el programa 'El Tiempo Justo' para dejar claro que no quiere volver al trabajo. "No quiero saber nada ya, he cumplido la misión de trabajar y entregarme" ha reconocido.

Después de más de diez años apartado del foco mediático, Bonilla está disfrutando al máximo de la vida gracias a su pensión y la buena inversión que hizo del dinero que consiguió cuando era uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla gracias a su participación en 'Los Serrano'. Reconociendo que aún le siguen llegando proyectos para que retome su carrera profesional, Jesus tiene muy claro que su tiempo en la interpretación ya acabó después de haberle dedicado algunos de los mejores años de su vida.

Completamente apartado de la profesión, Bonilla se vio obligado a retirarse en 2008 cuando sus problemas económicos le sumieron en una profunda depresión que acabó con problemas de salud que ha arrastrado durante mucho tiempo. "Aquello fue un punto de inflexión en mi vida profesional, personal y psíquica" reconocía entonces el actor durante una entrevista von el periodista Josep Cuní. "Visitas a psiquiatras, mediación y así hasta ahora" añadía sobre lo que supuso para él ser víctima de esta etafa que también sufrieron otros rostros conocidos como Iker Casillas.