Georgina da un nuevo paso profesional y se sumerge en el universo de la moda de baño

Madrid, 11 de mayo de 2026. Georgina Rodríguez amplía sus horizontes profesionales y entra de lleno en la industria de la moda. Después de convertirse en una de las protagonistas de la Met Gala 2026, la influencer y empresaria da un paso más en el mundo de la moda y suma un nuevo proyecto a su carrera. Tras acaparar flashes en Nueva York con un look que no pasó desapercibido, la pareja de Cristiano Ronaldo estrena también nuevo papel en el mundo de la moda textil. (Fuente: Europa Press, Instagram, Calzedonia)