Publicado 11/05/2026 10:42:50 +02:00CET

Gloria Camila, con lágrimas en los ojos por el bonito detalle de su novio Álvaro García

Madrid, 11 de mayo de 2026. Gloria Camila se encuentra en su mejor momento lejos de las polémicas televisivas con Pelayo Díaz, la joven se centra en su relación con Álvaro García. Y es que el último gesto de su novio la ha dejado sin palabras. Álvaro ha compuesto una canción que recorre toda su historia: desde sus mejores momentos hasta los baches en los que que casi se separan. En un vídeo titulado "Le hago una canción a mi novia", hemos visto a una Gloria totalmente rota de emoción, con lágrimas en los ojos al verse reflejada en la letra. (Fuente: europa press/instagram)