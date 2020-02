Publicado 12/02/2020 15:59:43 CET

Buenas noticias para Hiba Abouk y Achraf Hakimi. La pareja se ha convertido en padres de su primer hijo o hija, ya que no han querido desvelar el sexo del bebé a lo largo de los meses de embarazo. Pese a que no sabemos ni un solo dato ni del parto ni de la salud de la mamá y el nuevo integrante de la familia, estamos seguras de que todo ha ido a pedir de boca y no podemos esperar a ver cómo dan la noticia al mundo los nuevos papás.