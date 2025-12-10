Ana Boyer, embarazada de su cuarto hijo junto a Fernando Verdasco: "Es totalmente buscado"

Archivo - Fernando Verdasco Y Ana Boyer En Una Imagen De Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

La gran familia de Isabel Preysler crece todavía más, ya que apenas dos meses después de que se confirmase la próxima paternidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova -padres de tres niños-, ahora es Ana Boyer la que ha anunciado que está embarazada de su cuarto hijo junto a Fernando Verdasco.

"Es un bebé totalmente buscado" ha revelado en exclusiva a la revista '¡Hola!', cuya portada protagoniza posando radiante desde su impresionante casa en Qatar con su marido y sus tres pequeños, Miguel (6), Mateo (que cumplirá 5 el próximo 21 diciembre) y Martín, de 20 meses, a los que pronto se sumará un nuevo miembro a la familia.

A pesar de que todavía no se aprecian cambios en su figura, Ana está embarazada de 4 meses y será la próxima primavera cuando nazca su cuarto hijo, del que todavía no sabe el sexo -se lo dirán en los próximos días- aunque sí confiesa que le encantaría que fuese una niña.

Una gran noticia que han compartido coincidiendo con su 8º aniversario de bodas. La pareja se conoció en 2012 en un concierto de Enrique Iglesias y, tras darse el sí quiero el 7 de diciembre de 2017 en Mustique, e instalarse en Emiratos Árabes, ahora ponen el broche de oro a su historia de amor con esta nueva paternidad tan deseada, ya que como ha revelado la socialité siempre se vieron rodeados de niños.

La primera persona a la que le contó su embarazo, como ha relatado, su madre Isabel Preysler, a la que le hizo "muchísima ilusión" porque lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos. También muy feliz con la llegada de su nuevo sobrino Tamara Falcó, que como ha desvelado divertida Ana le dijo sorprendida "pero si acaba de nacer Martín" porque el tiempo se le había pasado muy rápido, ya que en abril el benjamín -por el momento- de la casa cumplirá 2 años.