Isabel Pantoja rechaza la visita de una pareja de amigos en Cantora

Muestra de que su estado anímico no es el mejor y prefiere estar rodeada tan solo por las personas indispensables en su vida, Isabel Pantoja ha rechazado la visita de unos amigos en Cantora. Así, una pareja con la que hemos visto en más ocasiones a la cantante, llegaba a media mañana a la famosa finca para pasar el día con ella pero, al ver que pese a su insistencia no les abrían la verja, no tuvieron más remedio que darse media vuelta y marcharse compuestos y sin ser recibidos por la tonadillera.