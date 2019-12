Publicado 30/12/2019 14:45:40 CET

Lenny Kravitz acaba de anunciar la llegada de su gira mundial 'Here to love' a Madrid, que tendrá lugar el próximo 26 de julio de 2020 en el WiZink Center. Pero esta no será la única parada en España, el músico estadounidense actuará también en el Marenostrum Castle Park de Fuengirola (Málaga) el 23 de julio, con entradas ya a la venta.