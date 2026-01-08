Jaime de Marichalar estalla tras coincidir con la Reina Letizia: "¿Me quieres dejar tranquilo?"

Jaime de Marichalar - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Ene. (CHANCE) -

¡Encuentro inesperado! La Reina Letizia ha presidido esta mañana a la entrega de Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo' y allí se ha reencontrado con el que fuera su cuñado, Jaime de Marichalar. No ha habido imágenes de ellos dos juntos, ni siquiera han interactuado, pero la tensión se palpaba en el ambiente.

Tras el acto, Jaime de Marichalar ha sido preguntado por ello y ha estallado de la manera más tensa ante los reporteros asegurando que el encuentro ha ido "muy bien" y que "no voy a decir nada" al respecto, mostrando de nuevo ante las cámaras su discreción absoluta.

Intentando evitar la persecución de la prensa, el padre de Victoria Federica se ha parado en seco ante las cámaras y ha estallado: "Me quieres dejar tranquilo, por favor, no me persigas, no voy a decir nada, adiós", ha asegurado.

Fue en el año 2007 cuando se produjo la separación entre la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, pero no se hizo oficial en el Registro Civil de la Familia Real hasta el 21 de enero del año 2010.

Esta no ha sido la primera ocasión en la que los reyes han coincidido con el empresario y a pesar de sus encuentros en actos oficiales siempre han evitado fotografías juntos e interacciones que pudieran dar que hablar en los medios de comunicación.