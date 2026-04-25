Lola Lolita acude a la feria de Sevilla después de la polémica por publicar unas fotos

Sevilla, 25 de abril de 2026. La Feria de Abril es lugar de disfrute, de encuentros pero sin pasar desapercibido las polémicas y las influencers . La nueva moda que se está creando en las redes sociales es es vestirse de gitana sin pisar la feria. Es el caso de Lola Lolita. El pasado martes publicaba en sus redes sociales un vídeo de su primer vestido elegido para la feria, cuando realmente, la foto se la había tomado la semana de antes. Ahora, Lola Lolita ha aparecido en la feria de abril y ha respondido a las críticas por subir unas fotos en Sevilla de antes de la semana de la feria. (Fuente: Instagram/Europa Press)