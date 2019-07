Publicado 02/07/2019 14:20:46 CET

Marta Roca no puede más. La mujer de Chelo García Cortés está viviendo unas semanas muy tensas. Todo por su decisión de no ir a Supervivientes 2019 a visitar a su pareja. Mientras los compañeros de programa de Chelo cargan duramente contra ella, Marta se ha defendido asegurando que no puede continuar así.