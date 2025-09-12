Las memorias del rey Juan Carlos I se publicarán en diciembre

Planeta publicará en la primera semana de diciembre 'Reconciliación', las memorias del Rey Emérito Juan Carlos I, según han confirmado fuentes del sello editorial. Según Planeta, son "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal". Planeta ha concluido que el emérito tiene derecho a buscar su reconciliación con el país que tanto ama y añora.(Fuente: Europa Press / Casa Real)