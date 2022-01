Olga Moreno se rompe: su llanto desconsolado en plena calle

Olga Moreno está destrozada, sin embargo, intenta mostrar una imagen de fortaleza frente a las cámaras. Justo cuando cree que no hay reporteros a su alrededor, no puede evitar derrumbarse. La revista SEMANA publica ahora en exclusiva fotografías en las que se puede ver a la hispalense desbordada por la situación mientras habla con Rocío Flores en un coche. Aunque su relación con Antonio David Flores terminó hace meses, tanto ella con su entorno pensaban que se terminarían reconciliando. Una segunda oportunidad que no ha llegado y que Antonio David rechazó al confirmar su relación con Marta Riesco. (Fuente: Europa Press/SEMANA)