Iñaki Urdangarin, en su primera entrevista, no se olvida de la infanta Cristina: "Es una mujer a la que quiero mucho"

Entrevista Iñaki Urdnagarin con el periodista Jordi Basté - LA 2CAT PLA SEQÜÈNCIA
MADRID, 12 Dic. (CHANCE) -
Tras saldar definitivamente su cuenta con la justicia el pasado 9 de abril de 2024, Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista al programa Pla seqüència de La 2Cat con el periodista Jordi Basté al que le ha confesado cómo fue para él su paso por la prisión de Brieva donde cumplió condena por el Caso Noós y cómo esa experiencia le sirvió para reconstruir su vida.
El 19 de junio de 2018 el entonces marido de la infanta Cristina entraba en prisión para cumplir una condena de cinco años y diez meses. Tan solo unos días antes Urdanagarin reunía a toda su familia para explicarles cuál era su situación y lo que iba a suceder en el futuro a pesar de haber hecho todo lo posible para evitar la prisión. "Los primeros tres meses no lo hice bien, no estoy orgulloso, no lo hice bien, pasé un bucle negativo. No lo gestioné bien emoción.Lloré mucho, los primeros meses, No te lo crees, repasas el proceso y no tienes más salida que ponerte a llorar. No se lo deseo a nadie" reconoce Iñaki durante la entrevista revelando lo duro que fue para él la privación de la libertad. A pesar de esto, reconoce: "El deporte fue mi medicina, si no tienes un porqué, no tienes un cómo. Me ayudaba a descansar, a estar bien".
Reconociendo que su actitud preocupó mucho a las personas que le esperaban fuera de prisión, Iñaki aprovecha la ocasión para reconocer lo que ha supuesto su madre para él en todo este proceso. "Ha sido mi primer apoyo siempre. Ella me conoce, igual que mis hijos. Me conocen y saben que todo lo que me ha pasado me ha pasado, pero que es imposible que el hijo o el padre tuviera voluntad de delinquir" explica el ex Duque de Palma sobre las explicaciones que tuvo que dar a las personas que más le conocen.
Echando la vista atrás, Iñaki reconoce que la cárcel le ha ayudado mucho a convertirse en la persona que es ahora y llegar a ser coach deportivo para ayudar a las personas que, como él lo estuvo, se encuentran perdidos. "He ganado mucho más equilibrio, mucho más persona, me he quitado muchos comportamientos o circunstancias del pasado. He tenido la oportunidad de estudiar y de conocerme muy bien, de preparar una nueva etapa de mi vida. No hace falta ir a prisión, pero ya que estaba he aprovechado para estudiar y aprender mucho y eso está muy bien" sentencia. A pesar de este aprendizaje, Iñaki asegura que su paso por prisión también le trajo grandes pérdidas a nivel profesional, pero también una muy importante a nivel personal, su matrimonio: "Materialmente perdí prácticamente todo. Y después hay una pérdida muy grande, uno de los amores de mi vida, que es Cristina. Fue un periodo muy duro. Lo pasamos muy mal durante todo este periodo y tuvo consecuencias y sabe mal. La verdad es que sabe mal porque es una mujer a la que quiero mucho".
Feliz y orgulloso de sus cuatro hijos y la unión que comparte con cada uno de ellos, Iñaki también les dedica unas bonitas palabras reconociendo que son el gran motor que mueve su vida. "Valoro cada minuto que me dan mis hijos, tengo la suerte de que me hablan y confian en mí. Agradezco que valoren que mi camiseta siga colcada con mis méritos deportivos" reconoce el ex Duque de Palma. En cuanto a la carrera deportiva de su hijo Pablo, que ha seguido sus pasos en el balonmano, Iñaki añade: "Pablo tiene más talento que yo. Lo ha tenido muy difícil. No ha tenido una formación ordenada de base". "Lloramos de emoción cuando lo llamaron para la selección" añade orgulloso de cada logro que ha conseguido su hijo por méritos propios.
Ahora, en una nueva etapa de su vida, Iñaki también anuncia que publilcará sus memorias el próximo 12 de febrero bajo el título 'Todo lo vivido' en las que hará un repaso a algunos de los momentos más especiales de su vida como sus éxitos deportivos, su llegada a la Familia Real y su paso por prisión por su implicación en el Caso Noós.