Paula Echevarría enamora con su último look comfy 100% premamá

Los looks que Paula Echevarría luce desde que anunció que estaba embarazada por segunda vez se han convertido en nuestra inspiración fashion en los últimos meses. En esta ocasión, la influencer ha dejado un look tan comfy como sofisticado. Con el negro como gran protagonista, Paula ha elegido unos leggins de Calzedonia maternity combinados con una camiseta en el mismo color de H&M maternity, gorra de su firma de moda, "Space Flamingo", y gafas de Hawkers. Como contrapunto de color a su look black, una blazer color caramelo de Primark. (Fuente: Europa Press/Instagram)