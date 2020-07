Es de sobra conocido que Pilar Rubio es una apasionada del deporte y que cada vez que puede no duda en hacer algo de ejercicio, a pesar del avanzado estado de su embarazo, la colaboradora de televisión no para de ponerse en forma y es que la tripa no puede ser una excusa para quedarse quieta. Como ella misma ha anunciado, hacer ejercicio puede ser muy beneficioso para el parto, por lo que no duda en seguir haciendo lo que más le gusta. (Fuente: Instagram)