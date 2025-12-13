Ernesto y Malena Alterio, en el adiós a su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

MADRID, 13 Dic. (CHANCE) -

Tristes y serenos, así han llegado Ernesto y Malena Alterio al tanatorio donde se ha instalado la capilla ardiente de su padre, el actor Héctor Alterio, fallecido este sábado. Un día triste para el mundo de la interpretación que ha despedido a uno de sus inmensos talentos, precisamente el día que se han entregado los Premios Forqué, donde compañeros y amigos han tenido un sentido recuerdo para él.

Aunque a su llegada al velatorio Ernesto, acompañado de su pareja Ella Jazz, y Malena sólo han dado las gracias al recibir el pésame por la pérdida de su progenitor, ha sido al abandonar el lugar cuando querido explayarse. "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable", ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. "Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre. Y se fue bonito", ha concluido.

Su hermano ha confesado que les da "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió". El actor ha explicado que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba y que lo hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos".

Los Alterio han estado arropados en todo momento por su familia y amigos. No ha faltado Juana Acosta, quien fue pareja de Ernesto durante 15 años. La actriz colombiana ha acudido al tanatorio con Lola, la hija en común que tiene con el intérprete, a quien le sigue uniendo una excelente relación.

Fernando Tejero; Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta; el cineasta Mariano Barroso; Luisa Martín o Alfonso Bassave, entre otros, han acudido al tanatorio a despedirse del maestro Alterio.