El plan en la nieve de Alba Paul y Dulceida previo a 'Supervivientes 2026' en Baqueira

Madrid, 21 de febrero de 2026. Supervivientes 2026' calienta motores y ya ha descubierto a alguno de los que serán sus futuros concursantes. Entre los nombres confirmados está el de Alba Paul, influencer y mujer de Dulceida, que se atreve por primera vez con un reality en prime time. Una aventura para la que se ha iniciado la cuenta atrás y ya está preparando. Antes de vivir al menos unas semanas en medio de los Cayos Cochinos, en un entorno paradisiaco donde sobrevivir, la pareja se ha marchado junto a otros amigos a la nieve. (Fuente: Instagram/Europa Press)