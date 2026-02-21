Arantxa Sánchez Vicario, ilusionada en España tras perder su fortuna en Miami

Archivo - Arantxa Sánchez Vicario en el Conde de Godó. Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

"No te voy a contestar, no es el momento ni el lugar", así de rotunda ha respondido Arantxa Sánchez Vicario cuando se le ha preguntado por el último varapalo judicial que le ha llegado desde Miami. Según el portal Informalia, la tenista podrá poner fin a su matrimonio con Josep Santacana en este 2026, después de que la Corte de Miami haya concluido que el exmarido de la deportista tiene sus finanzas en orden y el origen de su patrimonio en Florida está acreditado. Por eso Sánchez Vicario no recuperará ni un solo euro de los 30 millones que tenía cuando le dio el 'sí, quiero' al padre de sus hijos.

¿Cómo llegaron a ese punto? Poco antes de la Navidad de 2027, Santacana le cuenta a Arantxa que mantiene una relación con otra mujer, que le va a pedir el divorcio y que abandona la casa familiar de Miami. La tenista se refugia en su familia, de quien estaba distanciada y comprueba que la fortuna que había ganado - 30 millones de euros- y que había gestionado su marido, no existía. En Estados Unidos, para divorciarse, las leyes exigen esclarecer la situación económica de los cónyuges, mirando por el bien de los hijos. Santacana pidió entonces el divorcio en Barcelona para evitar ese escrutinio de su economía y allí le dieron la razón y se emitió una sentencia de divorcio.

Arantxa recurrió, argumentando que la familia residía en Miami y que la lógica invitaba a que todo se resolviera allí. La Audiencia de Barcelona admitió su petición y todo se trasladó a los tribunales de Florida, cuya primera resolución previa al divorcio acaba de llegar y no precisamente como la deportista esperaba.

Pero no hay nada como el trabajo para empezar de cero a todos los niveles y Arantxa Sánchez Vicario es todo un ejemplo de resiliencia y sabe bien que después de caer sólo queda levantarse. Histórica del tenis, la catalana ha sabido reinventarse y trae a España un nuevo deporte de raqueta que es todo un boom en Estados Unidos: el pickleball. Una modalidad que le ha devuelto la ilusión y en la que ya es una maestra.