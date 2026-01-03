Rappel asegura que la fiesta de Los Javis fue "muy bien" y no desvela el futuro de su relación

Semanas después de que Javier Ambrossi y Javier Calvo anunciaran su ruptura sentimental tras más de una década juntos, esta pasada Nochevieja la fiesta organizada por Los Javis se ha convertido en un auténtico fenómeno mediático por todos los rumores que ha provocado. En medio de todo este revuelo, sobresale la fotografía en la que ambos aparecen juntos mientras Rappel les lee el futuro. Algo que ha encendido todas las especulaciones sobre su nueva relación como expareja.(Fuente: Europa Press / Instagram)