Belén Rodríguez: “Lo de Carmen Borrego me ha perjudicado”

MADRID, 1 Feb. (CHANCE) -
Vuelta a la realidad para Belén Rodríguez, como segunda expulsada oficial de 'Gran Hermano Dúo' en esta edición en la que ha concursado como pareja de Carmen Borrego, que abandonaba el concurso por voluntad propia sólo unas horas antes que su amiga y compañera, totalmente 'desquiciada', aunque para no sorpresa del público. Se esperaba el abandono y también la expulsión de Belén, que a pesar de su sapiencia en cuanto a comentar el espacio, lo suyo no es estar encerrada 24/7 en su programa fetiche. "Me lo esperaba y además en cierta manera quería yo pedir el voto", reconoce Belén aunque también afirma que el último día pensó que quería quedarse.
Pero no tiene reparo en admitir los motivos de su expulsión: "Si no hubiera estado igualada con Cristina, no sé quién hubiera ganado, pero claro, lo de Carmen me ha perjudicado, no por ella, sino por la gente que nos vota". Es matemática pura a su parecer: "Carmen y yo compartimos el mismo sector de voto entonces al cerrar los teléfonos de Carmen, su votación pasa a mí".
Aun estando fuera, Belén Ro está "orgullosa" de su paso por el concurso, así que como ella misma reconoce: "Misión cumplida". Tiene tarea por delante porque como dice, "estoy tocadita, no sé lo que es volver a la vida real, voy poco a poco" y no sólo en lo anímico, en este 'aterrizaje' tiene que hacer lo que cualquier mortal, ir a la compra: "No tengo ni café en casa, no tengo de nada, ni huevos, nada", confiesa. Tendrá que ir al súper, pero ya sin ganarse las provisiones con pruebas de por medio.