Raquel Mosquera responde al aluvión de comentarios por su 'abuso' de la IA

Madrid, 15 de abril de 2026. En un momento muy complicado a nivel personal desde que su marido Isi fue detenido en verano de 2025 en Francia por un presunto delito de tráfico de drogas, Raquel Mosquera ha encontrado en la Inteligencia Artificial una válvula de escape para soñar con otras vidas. Orgullosa de su manejo de la IA, Raquel Mosquera ha compartido en redes sociales diferentes montajes en los que aparece convertida en Marilyn Monroe o acompañada por diversas estrellas de Hollywood. (Fuente: Europa Press / Instagram)