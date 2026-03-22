La razón de la ausencia de Mar Flores en la boda de su sobrina

Madrid, 22 de marzo de 2026. Mar Flores se ha convertido en la gran ausente en la boda de su sobrina Irene Matamoros. La ceremonia, celebrada en la localidad cordobesa de Lucena, fue una jornada repleta de encuentros inesperados y se esperaba que uno de ellos estuviese protagonizado por Mar Flores y Kiko Matamoros. Sin embargo, ese reencuentro no se produjo y fue por una razón de peso. Un viaje por motivos laborales ha sido el principal motivo que ha llevado a Mar Flores a no asistir a este enlace celebrado en Córdoba. (Fuente: Instagram/Europa Press)